GRABADO el 24-10-2025

IRL: ¿HAY PATRULLAJE EN PUNTOS DE EXTORSIÓN EN EL ESTADO DE EMERGENCIA? Pasa en la Calle EN VIVO

En este nuevo episodio de Pasa en la Calle, salimos en un IRL, para hacer una radiografía real y sin filtros de los puntos más críticos de la extorsión a conductores del transporte público en Lima.

Recorremos paraderos marcados por la violencia, bases de empresas de transporte extorsionadas y zonas donde el miedo es parte del trayecto diario.



Además, nos subimos a una ruta con una de las empresas más golpeadas por estas mafias para conocer desde dentro cómo operan los extorsionadores y cómo sobreviven los choferes. Con testimonios, datos duros y cámara en mano, te mostramos cómo se ha normalizado una guerra silenciosa en nuestras calles y qué se está (o no se está) haciendo para frenarla.



Conéctate en vivo a las 5 p.m. por el canal de YouTube o TikTok de El Comercio y encuéntranos en Kick como PasaenlaCalle.



PasaEnLaCalle Lima extorsión



