GRABADO el 19-08-2025

Vecinos de la urb. El paraíso denuncia presunta invasión de parque

Los vecinos de la urbanización El Paraíso, en el distrito de Moche, denunciaron la presunta invasión del parque III, el cual habría sido vendido de manera irregular, según señalaron.



Maritza Castillo, vecina de la zona, manifestó que cuentan con documentos en los que se evidenciaría que un supuesto propietario habría pagado arbitrios a la Municipalidad de Moche, lo que genera preocupación entre los moradores.



Señaló que han ido a visitar al alcalde, y existe ya un trabajo para fiscalizar esta presunta venta y ver porque se dio.



Los vecinos recalcaron que este espacio recreativo es considerado zona verde, y aseguraron que, durante años, ellos mismos se han encargado de su mantenimiento y cuidado.



Finalmente, anunciaron que mantendrán su protesta y seguirán en pie de lucha hasta lograr que el parque sea liberado y restituido como espacio público para beneficio de la comunidad.



