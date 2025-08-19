GRABADO el 19-08-2025

Auto arrastró a joven en la calle Mateo del Toro

Una pelea callejera que casi termina en tragedia. Este hecho ocurrió a promediar las 11 de la mañana del domingo en medio de la consternación de los vecinos, quienes contaron que estas personas serían consumidores de estupefacientes que rondan en el lugar pidiendo limosna.



Tras lo ocurrido, agentes de serenazgo acudió al lugar tras el llamado de los residentes. El herido identificado como Andy Marthell de 29 años, fue atendido por personal de Samu y conducido a un hospital.



Los moradores señalan que la zona es escenario de varios asaltos al paso. Por ello, piden a serenazgo refuercen el patrullaje.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Responde por liberación de presuntos implicados en atentado.

Sujeto ataca con objeto puntiagudo a adulto mayor.

Atacan a joven en el distrito de Chao.

PNP captura a exmiembro de sendero luminoso.

Adulto mayor quedó herido tras ser atropellado por motocicleta.

Denuncian maltrato a personas con discapacidad en transporte.

Lanzan campaña Faciluz para acceso a suministros eléctricos.

Final de la sexta edición "Premio Hub Norte" 2025.

Rescatan a joven y otras seis personas en cerro campana.

PNP detiene a loco presunto integrante de La nueva sangre.

PNP intervino a dos sospechosos en atentado de la av. Perú.

Identifican a sicario que atacó a un hombre en barbería.

Auto arrastró a joven en la calle Mateo del Toro.

César Acuña niega vínculos con club de la licitación.

Nuevo c.s el trópico tendrá una inversión de más de s/ 20 millones.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.