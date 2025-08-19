GRABADO el 19-08-2025

PNP intervino a dos sospechosos en atentado de la av. Perú

La investigación en torno al atentado con explosivos en la avenida Perú continúa, según informó la policía, dos personas fueron intervenidas, se trataría del chofer del vehículo dejó en el lugar a los sospechosos y un presunto campana.



El jefe de la división de investigación criminal, se refirió a las declaraciones de Sergio Bolaños, quien acusó a alias Jolín del atentado y quien además expresó temer por su vida.



En las imágenes reveladas minutos antes de la explosión, se observa a un auto negro que avanza lentamente, dos sospechosos descienden y se dirigen al inmueble, para luego ser captados huyendo después del ataque.



Mientras que el conductor del vehículo se detiene metros más allá para luego retirarse.



La hipótesis policial sigue siendo una presunta venganza entre organizaciones criminales, una de ellas Los pulpos.



