GRABADO el 19-08-2025

César Acuña niega vínculos con club de la licitación

Luego de un informe periodístico emitido a nivel nacional que vinculaba al Gobierno Regional de La Libertad con presuntas adjudicaciones irregulares por más de 500 millones de soles, el gobernador regional, César Acuña Peralta, rechazó tajantemente las acusaciones.



Señaló que APP no es un partido ladrón ni corrupto.



El gobernador indicó que pedirá explicaciones al gerente responsable de la obra del hospital Santa Inés para corroborar la información difundida.



Asimismo, se pronunció sobre la entrega de 80 motocicletas a la Policía Nacional, señalando que este proceso se realiza conforme a ley y dentro de los plazos establecidos.



Estas declaraciones las dio a los medios de comunicación en la ceremonia de firma de convenio para el nuevo centro de salud El Trópico, con una inversión de 20 millones de soles.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

