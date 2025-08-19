GRABADO el 19-08-2025

PNP detiene a loco presunto integrante de La nueva sangre

En una operación de inteligencia ejecutada por personal de la división de investigación de requisitorias en coordinación con la unidad de operaciones especiales y terna, se logró la detención de Jean Piere Daniel Tucto Urtecho de 24 años alias loco, presunto integrante de la banda criminal La nueva sangre, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.



La acción policial se efectuó la tarde del sábado, tras recibir información que alertaba sobre la presencia del sujeto en una agencia de envíos ubicada en la av. José Gabriel Condorcanqui, sector Wichanzao. El detenido pretendía recoger un paquete que, al parecer, contenía material vinculado a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.



Los agentes, lograron interceptar a loco cuando intentaba huir en su motocicleta. Durante la intervención, se hallaron tres stickers adhesivos con los emblemas de las bandas Los pulpos, La jauría y La cruz blanca, además de dos municiones ocultas en el tanque del vehículo. El detenido y las especies incautadas fueron trasladados a la sede del Depincri norte para continuar con las diligencias.



Desde Cosmos Perú

