GRABADO el 03-10-2025

Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z

- Crisis en el gabinete, ministros quieren postular como Santiváñez

- Cosas que solo suceden en el Perú

- Conexión regional: Acuña abandona cargo de gobernador y cesan bloqueos en el norte



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.

Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería.

Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL.

Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones.

¡TONTO NO ERA! Santivañez cosechaba votos con cada ministerio que tuvo: incluso con evangélicos.

PASÓ EN EL PERÚ: Construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.

DESATA INDIGNACIÓN Policía es detenido por presuntamente facilitar la fuga de un presunto criminal.

Susel Paredes termina desenmascarando hipocresía de congresistas provida al defender a Palestina.

¿TUVIERON MIEDO? El Ejecutivo cede ante pescadores y se levantan los bloqueos en el norte del país.

GRAVE ERROR Gobierno de Dina minimizó el paro de transportistas y Lima amaneció sin vehículos.

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista escupió a periodista en audiencia en la ciudad de Juliaca.

¡PURO CAOS! Montesinos se muda de cárcel, Gálvez pierde los papeles y nuevo jefe PNP es una joya.

QUEDÓ EN VERGÜENZA César Acuña y otro lapsus público esta vez lo corrigieron al instante.

Quechua Pop en rebeldía: Lenin Tamayo desafía al Gobierno de Dina en pleno concierto.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.