GRABADO el 26-08-2025

Todos los pecados de Santiváñez Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Todos los pecados de Santiváñez

- ¿Venganza o miedo? Dina Boluarte y el INPE

- Cosas que solo suceden en el Perú

- Conexión regional: oleaje anómalo causa destrozos



Desde El Búho pe

¡EL PERÚ LO NECESITA! Entérate qué congresistas saltaron en un pie ante el retorno de Santivañez.

¡SE ENFADÓ! Ollanta Humala confronta a la Fiscalía desde Barbadillo: "Disculpe mi pasión, así soy".

Todos los pecados de Santiváñez Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿MU3RTE SEGURA? La vida de Betssy Chávez en manos del ministro de Justicia, o sea de Santivañez.

PASÓ EN EL PERÚ: Fuertes oleajes cobran una vida y destruyen 200 embarcaciones en Lambayeque.

¿GIRO INESPERADO? Presidenta del TC y Fiscal de la Nación coinciden para sepultar BLINDAJE A DINA.

DEJÓ DESTRUCCIÓN A SU PASO Oleaje anómalo hundió embarcaciones y causó alarma en la costa peruana.

Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

La Libertad: César Acuña de APP de opone a aumento de sueldo de diputados y senadores.

Ministro de Justicia defiende en Huancayo amnistía para militares implicados en violaciones a derech.

Lambayeque: Policía obligó a personas a ingresar a sus viviendas por llegada de Boluarte.

DINA NO SE VA A SALVAR Delia Espinoza anuncia que reabrirá investigaciones archivadas a Boluarte.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro defiende amnistía para militares implicados en violaciones a derechos.

DOMINGO PÉREZ CAERÁ COMO SEA Investigación de Muñante NO TIENE RESULTADOS pero consigue más tiempo.

GENERA ALERTA EN LA COSTA Fuertes vientos azotan Ica y levantan gran cantidad de polvo.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

