GRABADO el 26-08-2025

¡EL PERÚ LO NECESITA! Entérate qué congresistas saltaron en un pie ante el retorno de Santivañez

Juan José Santiváñez está de regreso. Él y Dina Boluarte han dado un mensaje claro: en el Gobierno es mejor tener cerca a quien le debes favores, sin importar las críticas.



Desde el Congreso, varios celebraron su retorno. Alex Paredes, de Somos Perú, dijo que su agrupación respeta las atribuciones del Ejecutivo y que Dina Boluarte tendrá sus razones para volver a nombrarlo, aunque mostró su desacuerdo con citar a Eduardo Arana para dar explicaciones.



Otros fueron más directos. Edwin Martínez escribió en mayúsculas que Santiváñez llega como un verdadero ministro de justicia en defensa del Perú. Mientras tanto, Jorge Montoya lo respaldó junto a su líder Rafael López Aliaga asegurando que fue un gran ministro y que la Policía logró avances bajo su gestión.



A pesar de las censuras e investigaciones, todo indica que Santiváñez se quedará hasta el final del gobierno de Boluarte. La presidenta parece saber que perdería demasiado si lo deja partir.



