GRABADO el 22-08-2025

DINA NO SE VA A SALVAR Delia Espinoza anuncia que reabrirá investigaciones archivadas a Boluarte

-Dina Boluarte busca reducir aún más capacidad investigadora de la Fiscalía en su contra y envía pedido de aclaración sobre sentencia

-Fiscal de la Nación aclara que sentencia del TC no blinda del todo a Dina Boluarte (ni a ningún futuro presidente): Podemos seguir investigando

-Martín Vizcarra fue desalojado de Barbadillo: cumplirá prisión preventiva en Ancón II

Desde El Búho pe

Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

La Libertad: César Acuña de APP de opone a aumento de sueldo de diputados y senadores.

Ministro de Justicia defiende en Huancayo amnistía para militares implicados en violaciones a derech.

Lambayeque: Policía obligó a personas a ingresar a sus viviendas por llegada de Boluarte.

DINA NO SE VA A SALVAR Delia Espinoza anuncia que reabrirá investigaciones archivadas a Boluarte.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro defiende amnistía para militares implicados en violaciones a derechos.

DOMINGO PÉREZ CAERÁ COMO SEA Investigación de Muñante NO TIENE RESULTADOS pero consigue más tiempo.

GENERA ALERTA EN LA COSTA Fuertes vientos azotan Ica y levantan gran cantidad de polvo.

¡TERROR EN COLOMBIA! Tres atentados en 48 horas dejan decenas de muertos e impactantes imágenes.

Pedro Castillo se solidariza con Betssy Chávez.

VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA Armada de Colombia intercepta a autoridad peruana en territorio nacional.

¿Qué pasa en Santa Rosa y cómo viven el conflicto nuestros compatriotas? AGENDA REGIONAL.

Ayacucho: Psicólogos alertan sobre creciente dependencia digital en Perú PASÓ EN EL PERÚ.

Cusco: Consettur corona como monopolio dorado de Machu Picchu que no paga su deuda social.

Loreto: Alcaldes definen proyectos del fideicomiso fronterizo PASÓ EN EL PERÚ.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

El Búho pe

Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia Pico a Pico con Mabel Cáceres

La Libertad: César Acuña de APP de opone a aumento de sueldo de diputados y senadores

Ministro de Justicia defiende en Huancayo amnistía para militares implicados en violaciones a derech

Lambayeque: Policía obligó a personas a ingresar a sus viviendas por llegada de Boluarte

DINA NO SE VA A SALVAR Delia Espinoza anuncia que reabrirá investigaciones archivadas a Boluarte

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro defiende amnistía para militares implicados en violaciones a derechos

DOMINGO PÉREZ CAERÁ COMO SEA Investigación de Muñante NO TIENE RESULTADOS pero consigue más tiempo

GENERA ALERTA EN LA COSTA Fuertes vientos azotan Ica y levantan gran cantidad de polvo

¡TERROR EN COLOMBIA! Tres atentados en 48 horas dejan decenas de muertos e impactantes imágenes

Pedro Castillo se solidariza con Betssy Chávez

VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA Armada de Colombia intercepta a autoridad peruana en territorio nacional

¿Qué pasa en Santa Rosa y cómo viven el conflicto nuestros compatriotas? AGENDA REGIONAL

Ayacucho: Psicólogos alertan sobre creciente dependencia digital en Perú PASÓ EN EL PERÚ

Cusco: Consettur corona como monopolio dorado de Machu Picchu que no paga su deuda social

Loreto: Alcaldes definen proyectos del fideicomiso fronterizo PASÓ EN EL PERÚ

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

