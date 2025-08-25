GRABADO el 25-08-2025

¿GIRO INESPERADO? Presidenta del TC y Fiscal de la Nación coinciden para sepultar BLINDAJE A DINA

La fiscal suprema Delia Espinoza y la presidenta del Tribunal Constitucional coincidieron, después de mucho tiempo, en un punto trascendental: Dina Boluarte ni ningún otro presidente están libres de ser investigados.



La polémica sentencia que parecía un salvavidas directo para Boluarte no permitirá, del todo, que llegue a buen puerto con impunidad. Según el fallo, la Fiscalía puede iniciar investigaciones preliminares y recabar pruebas, pero no podrá ejecutar allanamientos ni levantar el secreto bancario mientras dure la investidura presidencial, salvo que el Congreso levante la inmunidad.



Es decir, las investigaciones no se detendrán, las pruebas obtenidas mantendrán su validez y no prescribirán, quedando vigentes hasta que el presidente de turno culmine su mandato y enfrente a la justicia como un ciudadano común.



Para Luz Pacheco, esta sentencia prioriza el principio de institucionalidad con el fin de evitar mayores crisis y frenar la parálisis del país. En contraste, Delia Espinoza afirmó con firmeza que la investigación continuará y que el fallo no significa una exoneración de posibles responsabilidades penales para Dina Boluarte ni para futuros presidentes.



Este escenario ha generado preocupación en la mandataria, quien habría solicitado aclarar los límites de la sentencia y pidió no ser obligada a entregar reiteradamente información requerida, alegando que ello podría afectar sus funciones como jefa suprema de la Nación.



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

dinaboluarte tribunalconstitucional fiscaldelanacion noticiashoyperu

Desde El Búho pe

Todos los pecados de Santiváñez Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿MU3RTE SEGURA? La vida de Betssy Chávez en manos del ministro de Justicia, o sea de Santivañez.

PASÓ EN EL PERÚ: Fuertes oleajes cobran una vida y destruyen 200 embarcaciones en Lambayeque.

¿GIRO INESPERADO? Presidenta del TC y Fiscal de la Nación coinciden para sepultar BLINDAJE A DINA.

DEJÓ DESTRUCCIÓN A SU PASO Oleaje anómalo hundió embarcaciones y causó alarma en la costa peruana.

Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

La Libertad: César Acuña de APP de opone a aumento de sueldo de diputados y senadores.

Ministro de Justicia defiende en Huancayo amnistía para militares implicados en violaciones a derech.

Lambayeque: Policía obligó a personas a ingresar a sus viviendas por llegada de Boluarte.

DINA NO SE VA A SALVAR Delia Espinoza anuncia que reabrirá investigaciones archivadas a Boluarte.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro defiende amnistía para militares implicados en violaciones a derechos.

DOMINGO PÉREZ CAERÁ COMO SEA Investigación de Muñante NO TIENE RESULTADOS pero consigue más tiempo.

GENERA ALERTA EN LA COSTA Fuertes vientos azotan Ica y levantan gran cantidad de polvo.

¡TERROR EN COLOMBIA! Tres atentados en 48 horas dejan decenas de muertos e impactantes imágenes.

Pedro Castillo se solidariza con Betssy Chávez.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.