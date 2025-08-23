GRABADO el 23-08-2025

La Libertad: César Acuña de APP de opone a aumento de sueldo de diputados y senadores

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, cuestionó duramente el proyecto de ley que buscaba incrementar a más de S/34 mil el sueldo de los futuros diputados y senadores a partir del 2026. Durante sus declaraciones, el posible candidato presidencial fue tajante: los legisladores no deberían percibir ningún tipo de remuneración.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

