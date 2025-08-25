GRABADO el 25-08-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Fuertes oleajes cobran una vida y destruyen 200 embarcaciones en Lambayeque

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 25 agosto 2025

JUNÍN: Precandidato de Podemos Perú fue detenido por conducir ebrio, pero para él fue un pequeño incidente
CUSCO: Médicos denuncian que nuevo Hospital Lorena estaría en riesgo de ser un gigante sin especialistas y con equipos en riesgo de perderse
AYACUCHO: Trabajadores del Hospital Regional protestan por falta de equipos e insumos
PUNO: EsSalud abandona local con deuda millonaria tras orden de desalojo
LAMBAYEQUE: Fuertes oleajes cobran una vida y destruyen 200 embarcaciones pesqueras
LORETO: Colegio nuevo Divino maestro está retrasado
AREQUIPA: Desalojo violento en calle Jerusalén de la discoteca Imperio

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

PASÓ EN EL PERÚ: Trece familias resisten desalojo en la antigua Morococha pese a avance minero.

LANZARON BOMBAS LACRIMÓGENAS Comuneros que protestaban contra minera denuncian represión policial.

¡SE VIENE EL REAL GOLPE! Santivañez anuncia reforma total del PJ y la salida de Perú de la CIDH.

"¡SOMOS LAS VÍCTIMAS!" Congreso empuja con fuerza ley de amnistía desafiando a quienes se opongan.

Rospigliosi pide la destitución de juez Carhuancho por no acatar su norma Pico a Pico.

¿DINA BIEN RECIBIDA POR 1RA VEZ? Santa Rosa: Exalcalde destaca visita presidencial a la frontera.

¡EL PERÚ LO NECESITA! Entérate qué congresistas saltaron en un pie ante el retorno de Santivañez.

¡SE ENFADÓ! Ollanta Humala confronta a la Fiscalía desde Barbadillo: "Disculpe mi pasión, así soy".

Todos los pecados de Santiváñez Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿MU3RTE SEGURA? La vida de Betssy Chávez en manos del ministro de Justicia, o sea de Santivañez.

PASÓ EN EL PERÚ: Fuertes oleajes cobran una vida y destruyen 200 embarcaciones en Lambayeque.

¿GIRO INESPERADO? Presidenta del TC y Fiscal de la Nación coinciden para sepultar BLINDAJE A DINA.

DEJÓ DESTRUCCIÓN A SU PASO Oleaje anómalo hundió embarcaciones y causó alarma en la costa peruana.

Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

La Libertad: César Acuña de APP de opone a aumento de sueldo de diputados y senadores.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

