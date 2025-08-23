GRABADO el 23-08-2025

Ministro de Justicia defiende en Huancayo amnistía para militares implicados en violaciones a derech

El ministro de Justicia, Enrique Alcántara, defendió en Huancayo la cuestionada Ley de Amnistía para militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). La norma, promulgada el 13 de agosto por Dina Boluarte, fue rechazada por organismos de derechos humanos y especialistas que porque abre la puerta a la impunidad.
Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

La Libertad: César Acuña de APP de opone a aumento de sueldo de diputados y senadores.

Ministro de Justicia defiende en Huancayo amnistía para militares implicados en violaciones a derech.

Lambayeque: Policía obligó a personas a ingresar a sus viviendas por llegada de Boluarte.

DINA NO SE VA A SALVAR Delia Espinoza anuncia que reabrirá investigaciones archivadas a Boluarte.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro defiende amnistía para militares implicados en violaciones a derechos.

DOMINGO PÉREZ CAERÁ COMO SEA Investigación de Muñante NO TIENE RESULTADOS pero consigue más tiempo.

GENERA ALERTA EN LA COSTA Fuertes vientos azotan Ica y levantan gran cantidad de polvo.

¡TERROR EN COLOMBIA! Tres atentados en 48 horas dejan decenas de muertos e impactantes imágenes.

Pedro Castillo se solidariza con Betssy Chávez.

VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA Armada de Colombia intercepta a autoridad peruana en territorio nacional.

¿Qué pasa en Santa Rosa y cómo viven el conflicto nuestros compatriotas? AGENDA REGIONAL.

Ayacucho: Psicólogos alertan sobre creciente dependencia digital en Perú PASÓ EN EL PERÚ.

Cusco: Consettur corona como monopolio dorado de Machu Picchu que no paga su deuda social.

Loreto: Alcaldes definen proyectos del fideicomiso fronterizo PASÓ EN EL PERÚ.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

