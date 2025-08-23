Ministro de Justicia defiende en Huancayo amnistía para militares implicados en violaciones a derech
El ministro de Justicia, Enrique Alcántara, defendió en Huancayo la cuestionada Ley de Amnistía para militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). La norma, promulgada el 13 de agosto por Dina Boluarte, fue rechazada por organismos de derechos humanos y especialistas que porque abre la puerta a la impunidad.
