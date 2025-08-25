GRABADO el 25-08-2025

DEJÓ DESTRUCCIÓN A SU PASO Oleaje anómalo hundió embarcaciones y causó alarma en la costa peruana

FUERZA DE LA NATURALEZA Este fin de semana, un oleaje anómalo golpeó con fuerza el litoral peruano, afectando diversas regiones del país, entre ellas Lima, el Callao, Lambayeque y Arequipa. La intensidad de las olas provocó el hundimiento de varias embarcaciones y dejó otras seriamente dañadas. El fenómeno generó pánico entre los veraneantes y comerciantes que tenían quioscos cerca de las playas, muchos de los cuales resultaron afectados por el avance del mar. Lamentablemente, se reportó el fallecimiento de un tripulante de la Marina de Guerra, víctima del fuerte oleaje mientras intentaba asegurar dos embarcaciones en la costa de Lambayeque.



