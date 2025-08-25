GRABADO el 25-08-2025

¿MU3RTE SEGURA? La vida de Betssy Chávez en manos del ministro de Justicia, o sea de Santivañez

Reciclaje de Juan José Santiváñez en el Minjusdh pone en riesgo al gabinete de Eduardo Arana y reaviva críticas contra Dina Boluarte



Betssy Chávez estaría sentenciada a apenas 3 días más de vida si insiste en su medida de fuerza de no comer ni beber absolutamente nada.



Kenji Fujimori reafirmó su retiro de la política peruana



Desde El Búho pe

¡AHORA EN EL NORTE! Fuertes vientos azotan Piura y causan preocupación por daños en viviendas.

PASÓ EN EL PERÚ: Trece familias resisten desalojo en la antigua Morococha pese a avance minero.

LANZARON BOMBAS LACRIMÓGENAS Comuneros que protestaban contra minera denuncian represión policial.

¡SE VIENE EL REAL GOLPE! Santivañez anuncia reforma total del PJ y la salida de Perú de la CIDH.

"¡SOMOS LAS VÍCTIMAS!" Congreso empuja con fuerza ley de amnistía desafiando a quienes se opongan.

Rospigliosi pide la destitución de juez Carhuancho por no acatar su norma Pico a Pico.

¿DINA BIEN RECIBIDA POR 1RA VEZ? Santa Rosa: Exalcalde destaca visita presidencial a la frontera.

¡EL PERÚ LO NECESITA! Entérate qué congresistas saltaron en un pie ante el retorno de Santivañez.

¡SE ENFADÓ! Ollanta Humala confronta a la Fiscalía desde Barbadillo: "Disculpe mi pasión, así soy".

Todos los pecados de Santiváñez Pico a Pico con Mabel Cáceres.

PASÓ EN EL PERÚ: Fuertes oleajes cobran una vida y destruyen 200 embarcaciones en Lambayeque.

¿GIRO INESPERADO? Presidenta del TC y Fiscal de la Nación coinciden para sepultar BLINDAJE A DINA.

DEJÓ DESTRUCCIÓN A SU PASO Oleaje anómalo hundió embarcaciones y causó alarma en la costa peruana.

Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

