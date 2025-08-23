GRABADO el 23-08-2025

Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia

- Atentados en varias ciudades de Colombia y Petro declarado persona no grata

- Perú hace el ridículo en la Corte Interamericana de DD HH

- Congresistas comienzan a arrepentirse de sus pecados



Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

