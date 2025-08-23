GRABADO el 23-08-2025

Lambayeque: Policía obligó a personas a ingresar a sus viviendas por llegada de Boluarte

Agentes de la Policía Nacional retiraron a los pobladores del distrito de José Leonardo Ortiz de las calles y los obligaron a ingresar a sus viviendas previas a la llegada de la presidenta Dina Boluarte, quien inauguró la Comisaría de La Despensa. "No tiene que estar nadie afuera", se le oyó decir a uno de los agentes.

