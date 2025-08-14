GRABADO el 14-08-2025

Noticias del 14 de agosto: PUTIN SUGIERE 'ACUERDO' DE ARMAS NUCLEARES CON TRUMP Noticiero

El presidente de Rusia, VladimirPutin, elogió los esfuerzos enérgicos de la administración de DonaldTrump para detener la guerraenUcrania, insinuando que durante la cumbre prevista para este viernes en Alaska podría alcanzarse un acuerdo histórico sobre el controldeArmasNucleares. Putin dejó entrever que una pazglobal podría lograrse si, en las siguientes fases del diálogo, Moscú y Washington logran acuerdos en el ámbito del controldeArmasOfensivasEstratégicas. La expectativa por esta reunión ha crecido debido al impacto que tendría en la estabilidad geopolítica mundial y en las relaciones entre las potencias.



Este martes 13 de agosto, el GobiernoMexicano entregó a EstadosUnidos a 26 narcotraficantesdeAltoPerfil vinculados con algunas de las mafiasmáspoderosas del país. Según el DepartamentodeJusticia estadounidense, los detenidos son responsables de introducir toneladas de cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína en territorio estadounidense, afectando gravemente la crisisdeopioides. La entrega forma parte de la cooperación binacional contra el narcotráfico y representa uno de los operativos más grandes en la historia reciente.



El GobiernoEstadosUnidos ha confiscado más de 700millonesdedólares en activos al presidente de Venezuela, NicolásMaduro, acusado de liderar el CarteldeLosSoles, organización que la administración Trump declaró terrorista en julio pasado. La fiscal general PamBondi detalló que los bienes incautados incluyen avioneslujosos, mansiones en Florida y RepúblicaDominicana, una granajadecaballos, vehículos de alta gama, joyas y dinero en efectivo. La medida refuerza la presión internacional contra Maduro y su red de colaboradores.



En Colombia, familiares, amigos y líderes políticos dieron el último adiós al senador y precandidato presidencial MiguelUribeTurbay, asesinado a tiros en junio durante un acto de campaña. Durante tres días, cientos de personas acudieron al CongresodeColombia para rendir homenaje al que era considerado uno de los favoritos de la derechacolombiana para las elecciones presidenciales de 2026. El magnicidio ha generado una ola de repudio y ha reavivado el debate sobre la violenciapolítica en el país.



Por último, Rusia anunció restricciones a las llamadas a través de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram. Según el organismo regulador de comunicaciones, la medida busca combatir la criminalidaddigital y garantizar la seguridadnacional. Sin embargo, críticos han denunciado que se trata de un nuevo paso hacia la censura y el control de la información en el país.



VladimirPutin elogia esfuerzos de DonaldTrump para frenar la guerraenUcrania

CumbreHistórica en Alaska entre EE.UU. y Rusia sobre controldeArmasNucleares

GobiernoMexicano entrega 26 narcotraficantesdeAltoPerfil a EstadosUnidos

NicolásMaduro pierde más de 700millonesdedólares en bienes incautados por EE.UU.

MiguelUribeTurbay asesinado en Colombia y homenajeado en el Congreso

Rusia restringe llamadas en WhatsApp y Telegram para combatir criminalidad

Fentanilo, cocaína y metanfetaminas decomisadas en megaoperativo binacional

CarteldeLosSoles declarado organización terrorista por DonaldTrump



