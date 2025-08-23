GRABADO el 23-08-2025

Noticias del 23 de agosto: MADURO DENUNCIA DESPLIEGUE MILITAR DE EEUU Noticiero Gestión

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el despliegue militar de EEUU en el Caribe como un plan inmoral, criminal e ilegal contra su gobierno. Washington envió tres destructores de guerra y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura, mientras Caracas moviliza a 4,5 millones de milicianos.



En Ucrania, las posibilidades de una cumbre entre Putin y Zelenski se desvanecieron. Donald Trump expresó frustración por los intentos de paz, mientras Moscú rechazó cualquier negociación de seguridad sin Rusia.



En Colombia, una sangrienta jornada dejó 19 muertos tras ataques con un camión bomba en Cali y el derribo de un helicóptero policial en Antioquia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzó la Operación Sultana y prometió reforzar la seguridad en las regiones más golpeadas por las disidencias de las FARC.



En NuevaYork, un autobús turístico que regresaba de las cataratas del Niágara volcó en carretera con 52 pasajeros a bordo, dejando varios muertos incluidos dos menores y decenas de heridos.



Finalmente, en EstadosUnidos, una comisión judicial negó la libertad condicional a los hermanos Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres en 1989. Su caso volvió a ganar notoriedad tras la serie de Netflix Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez.



