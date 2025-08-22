GRABADO el 22-08-2025

Noticias del 22 de agosto: ESCALADA VIOLENTA SACUDE COLOMBIA / MADURO ACTIVA MILICIAS Noticiero

Colombia vivió este jueves 21 de agosto una jornada marcada por la violencia. En zona rural de Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado con un dron cargado de explosivos mientras participaba en operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. El ataque dejó 12 uniformados muertos y tres heridos graves. Horas después, circuló un video en redes sociales donde los presuntos responsables celebraban la acción, lo que aumentó la conmoción en el país.



El hecho fue atribuido al Frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que las autoridades locales habían advertido desde junio sobre la presencia de estos grupos en la zona, así como del Clan del Golfo, pero aseguró que las alertas no fueron atendidas por el gobierno nacional. Los cuerpos de los policías permanecieron por varias horas en la montaña debido a las dificultades de acceso tras el ataque.



Ese mismo día, alrededor de las tres de la tarde, un camión cargado con cilindros bomba explotó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali. La detonación causó al menos seis muertos y más de 70 heridos, según el balance inicial de las autoridades. La comunidad capturó a uno de los sospechosos, identificado como alias Sebastián, señalado por el presidente Gustavo Petro como miembro del EMC, bajo órdenes de alias Marlon, jefe del frente Jaime Martínez.



Ante estos hechos, el presidente Petro viajó a Cali, ordenó la militarización de la ciudad y anunció que las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo serán declarados como organizaciones terroristas. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que el ataque en Amalfi fue perpetrado por el Frente 36 bajo el mando de alias Calarcá y sostuvo que estas acciones violentas responden a la pérdida de control de los corredores del narcotráfico en Valle, Cauca y Nariño. Colombia enfrenta ahora el reto de evitar que la violencia armada, que marcó décadas de su historia, vuelva a dominar el presente.



