GRABADO el 21-08-2025

Adiós al mundial

Aquí no hay liga y aquí no hay fútbol.

Desde Hildebrandt en sus trece

Los Romero se van.

Adiós al mundial.

Son una vergüenza.

Contragolpe.

Quitándose el calzón.

Nuestra pesadilla.

¡Borraron los anticuchos!.

Infierno made in Peru.

Dina la insaciable.

Prensa libre.

Que Petro le rece a Santa Rosa.

Los chanchos alemanes.

Dedo en la llaga.

Santa Rosa y Petro.

Plata como cancha.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Hildebrandt en sus trece

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.