GRABADO el 11-08-2025

Que Petro le rece a Santa Rosa

Podemos decirle al señor Petro que ni rezándole a Santa Rosa logrará que el Perú cambie el tratado que Colombia obtuvo en suerte y que el Perú jamás debió firmar.

Desde Hildebrandt en sus trece

Los chanchos alemanes.

Dedo en la llaga.

Santa Rosa y Petro.

Plata como cancha.

La cabecilla y su mucama.

Candidatos del 2026.

¡Así te insulta Dina!.

La decrepitud moral de Rospigliosi.

Entre la traidora y el gusano.

¡No lo olviden!.

Dejó de rebuznar.

Porky y el asfalto.

Perú cómplice.

Prontuario de un presunto violador.

