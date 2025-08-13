GRABADO el 13-08-2025

Dina la insaciable

Ahora quiere que Reniec le pague casi medio millón de soles por derechos sindicales. Lo irónico es que nunca estuvo sindicalizada.

Desde Hildebrandt en sus trece

Dina la insaciable.

Prensa libre.

Que Petro le rece a Santa Rosa.

Los chanchos alemanes.

Dedo en la llaga.

Santa Rosa y Petro.

Plata como cancha.

La cabecilla y su mucama.

Candidatos del 2026.

¡Así te insulta Dina!.

La decrepitud moral de Rospigliosi.

Entre la traidora y el gusano.

¡No lo olviden!.

Dejó de rebuznar.

Porky y el asfalto.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

