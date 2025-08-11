Los chanchos alemanes
Dios nos da alimento y nosotros lo destinamos a los chanchos alemanes
Desde Hildebrandt en sus trece
Los chanchos alemanes.
Dedo en la llaga.
Santa Rosa y Petro.
Plata como cancha.
La cabecilla y su mucama.
Candidatos del 2026.
¡Así te insulta Dina!.
La decrepitud moral de Rospigliosi.
Entre la traidora y el gusano.
¡No lo olviden!.
Dejó de rebuznar.
Porky y el asfalto.
Perú cómplice.
Prontuario de un presunto violador.
Porky miente como zampa.
Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.
