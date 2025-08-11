GRABADO el 11-08-2025

Los chanchos alemanes

Dios nos da alimento y nosotros lo destinamos a los chanchos alemanes

Desde Hildebrandt en sus trece

Dedo en la llaga.

Santa Rosa y Petro.

Plata como cancha.

La cabecilla y su mucama.

Candidatos del 2026.

¡Así te insulta Dina!.

La decrepitud moral de Rospigliosi.

Entre la traidora y el gusano.

¡No lo olviden!.

Dejó de rebuznar.

Porky y el asfalto.

Perú cómplice.

Prontuario de un presunto violador.

Porky miente como zampa.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

