GRABADO el 22-08-2025
Los Romero se van
Lea la historia completa en https://www.hildebrandtensustrece.com/
Desde Hildebrandt en sus trece
Los Romero se van.
Adiós al mundial.
Son una vergüenza.
Contragolpe.
Quitándose el calzón.
Nuestra pesadilla.
¡Borraron los anticuchos!.
Infierno made in Peru.
Dina la insaciable.
Prensa libre.
Que Petro le rece a Santa Rosa.
Los chanchos alemanes.
Dedo en la llaga.
Santa Rosa y Petro.
Plata como cancha.
Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.
