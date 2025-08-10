GRABADO el 10-08-2025

Dedo en la llaga

Suscríbete para leer la historia completa: https://www.hildebrandtensustrece.com/reportaje/articulo/2609

Desde Hildebrandt en sus trece

Dedo en la llaga.

Santa Rosa y Petro.

Plata como cancha.

La cabecilla y su mucama.

Candidatos del 2026.

¡Así te insulta Dina!.

La decrepitud moral de Rospigliosi.

Entre la traidora y el gusano.

¡No lo olviden!.

Dejó de rebuznar.

Porky y el asfalto.

Perú cómplice.

Prontuario de un presunto violador.

Porky miente como zampa.

Genocidio en Gaza.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Hildebrandt en sus trece

video

Dedo en la llaga

video

Santa Rosa y Petro

video

Plata como cancha

video

La cabecilla y su mucama

video

Candidatos del 2026

video

¡Así te insulta Dina!

video

La decrepitud moral de Rospigliosi

video

Entre la traidora y el gusano

video

¡No lo olviden!

video

Dejó de rebuznar

video

Porky y el asfalto

video

Perú cómplice

video

Prontuario de un presunto violador

video

Porky miente como zampa

video

Genocidio en Gaza

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 10 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo