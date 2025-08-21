GRABADO el 21-08-2025
Son una vergüenza
Desde Hildebrandt en sus trece
Son una vergüenza.
Contragolpe.
Quitándose el calzón.
Nuestra pesadilla.
¡Borraron los anticuchos!.
Infierno made in Peru.
Dina la insaciable.
Prensa libre.
Que Petro le rece a Santa Rosa.
Los chanchos alemanes.
Dedo en la llaga.
Santa Rosa y Petro.
Plata como cancha.
La cabecilla y su mucama.
Candidatos del 2026.
Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.
Hildebrandt en sus trece
