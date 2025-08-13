GRABADO el 13-08-2025

Prensa libre

Desde Hildebrandt en sus trece

Dina la insaciable.

Prensa libre.

Que Petro le rece a Santa Rosa.

Los chanchos alemanes.

Dedo en la llaga.

Santa Rosa y Petro.

Plata como cancha.

La cabecilla y su mucama.

Candidatos del 2026.

¡Así te insulta Dina!.

La decrepitud moral de Rospigliosi.

Entre la traidora y el gusano.

¡No lo olviden!.

Dejó de rebuznar.

Porky y el asfalto.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

