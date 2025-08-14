GRABADO el 14-08-2025

Infierno made in Peru

¿Cómo sería el infierno si de su construcción se encargara el Perú? https://www.hildebrandtensustrece.com/

Desde Hildebrandt en sus trece

¡Borraron los anticuchos!.

Infierno made in Peru.

Dina la insaciable.

Prensa libre.

Que Petro le rece a Santa Rosa.

Los chanchos alemanes.

Dedo en la llaga.

Santa Rosa y Petro.

Plata como cancha.

La cabecilla y su mucama.

Candidatos del 2026.

¡Así te insulta Dina!.

La decrepitud moral de Rospigliosi.

Entre la traidora y el gusano.

¡No lo olviden!.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

