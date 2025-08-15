GRABADO el 15-08-2025

¡Borraron los anticuchos!

Nuestra pesadilla.

¡Borraron los anticuchos!.

Infierno made in Peru.

Dina la insaciable.

Prensa libre.

Que Petro le rece a Santa Rosa.

Los chanchos alemanes.

Dedo en la llaga.

Santa Rosa y Petro.

Plata como cancha.

La cabecilla y su mucama.

Candidatos del 2026.

¡Así te insulta Dina!.

La decrepitud moral de Rospigliosi.

Entre la traidora y el gusano.

Hildebrandt en sus trece

Nuestra pesadilla

¡Borraron los anticuchos!

Infierno made in Peru

Dina la insaciable

Prensa libre

Que Petro le rece a Santa Rosa

Los chanchos alemanes

Dedo en la llaga

Santa Rosa y Petro

Plata como cancha

La cabecilla y su mucama

Candidatos del 2026

¡Así te insulta Dina!

La decrepitud moral de Rospigliosi

Entre la traidora y el gusano

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

