GRABADO el 24-10-2025

Melissa se estanca en el Caribe y aumenta el riesgo de huracán e inundaciones El Comercio

La tormenta tropical Melissa se ha frenado peligrosamente en el mar Caribe, avanzando a solo 3 km/h, lo que aumenta el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos en Haití, República Dominicana y Jamaica.



Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., Melissa podría convertirse en huracán en las próximas horas, mientras las aguas cálidas del Caribe alimentan su fuerza.

Expertos del MIT advierten que esta desaceleración es parte de una nueva tendencia global: huracanes que se mueven más despacio y descargan más lluvia, un patrón vinculado al cambio climático.



Autoridades regionales mantienen alertas de huracán y tormenta tropical, mientras millones de personas se preparan ante el paso de Melissa, que podría convertirse en uno de los ciclones más peligrosos de la temporada.



Melissa TormentaTropical Huracán Caribe CambioClimático



El Comercio de Lima, Perú.



