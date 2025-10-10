GRABADO el 10-10-2025

Jerí y Rospigliosi no nos representan: el paro continúa Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Jerí y Rospigliosi no nos representan: el paro continúa

- ¿Dónde está Dina? Solicitan impedimento de salida del país

- Cosas que solo pasan en el Perú: prensa internacional dice "Qué país tan raro

- Conexión regional: La Libertad, Cusco y Ayacucho



Desde El Búho pe

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

