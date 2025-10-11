GRABADO el 11-10-2025

Le apagaron las cámaras a Dina y ni pudo despedirse El penoso final de una presidenta ilegítima

El 9 de octubre del 2025, pasada la medianoche, Dina Ercilia Boluarte Zegarra fue vacada de la presidencia del Perú. Después de más de dos años y medio de incesantes protestas, el discurso triunfalista del Perú en vitrina se derrumbó ante los ojos del país. La primera mujer en ocupar el más alto cargo dejó el poder en medio de una tormenta política, social y moral que marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia republicana reciente.



Boluarte se va con más rechazo que Pedro Castillo, aquel maestro al que reemplazó tras su fallido intento de golpe en diciembre de 2022. Considerada ilegítima por amplios sectores, nunca logró conectar con la ciudadanía. Se convenció de que solo eran voces pequeñas las que la rechazaban, mientras los muertos en las protestas se acumulaban y las regiones exigían justicia. Las marchas, los paros y los reclamos se multiplicaron durante su gobierno, mientras las promesas de diálogo quedaban en palabras vacías.



La mayoría congresal, que la había blindado en siete ocasiones frente a mociones de vacancia, terminó dándole la espalda. La presión social y el miedo a un estallido mayor forzaron un cambio repentino de postura. La sesión parlamentaria del 8 de octubre se extendió hasta la madrugada del 9. En medio de discursos encendidos y acusaciones cruzadas, el tablero electrónico marcó el fin: la vacancia por incapacidad moral fue aprobada con amplia mayoría.



El silencio que siguió fue tan elocuente como su caída. En Palacio de Gobierno, Boluarte se preparó para un mensaje al país que apenas duró unos minutos. Intentó transmitir calma, habló de persecución política y pidió respeto por la institucionalidad. Pero ningún canal esperó a que terminara. Las transmisiones fueron cortadas para dar paso al juramento del nuevo presidente del Perú, José Jerí, entonces titular del Congreso.



Así se despidió Dina Boluarte, con once investigaciones fiscales abiertas por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su gestión deja una economía debilitada, un país dividido y un Estado sin rumbo. La violencia que prometió mitigar se intensificó en calles y regiones.



Hoy el Perú amanece con incertidumbre. La caída de Boluarte no trajo alivio inmediato, pero sí un cierre simbólico de un periodo marcado por la represión y el desencanto. En los registros de la historia quedará su gobierno como uno que perdió el respaldo del pueblo, dejando tras de sí un país cansado, herido y en busca de un poco de tranquilidad.



