GRABADO el 13-10-2025

Vuelve Delia Espinoza y tiembla Bukele erótico Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Vuelve Delia Espinoza y tiembla Bukele erótico

- Marcha del 15 y el cándido de Pataz

- Los únicos que extrañan a Dina

- Los renunciantes por elecciones



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

CRECE LA CONVOCATORIA PARA LA MARCHA NACIONAL: se suman regiones del sur y norte del Perú.

¡UN EJEMPLO PARA TODOS! Comunidades indígenas protegen la biodiversidad con economía sostenible.

PASÓ EN EL PERÚ: César Acuña abandona la región por segunda vez para postular a la presidencia.

¿DINA ASUSTADA? Delia Espinoza es restituida como fiscal de la Nación: Adiós a Tomás Gálvez.

Vuelve Delia Espinoza y tiembla Bukele erótico Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Gobernador de Arequipa causa indignación por invitación a presidente en contra de la marcha nacional.

¿CÓMPLICES? Tomás Gálvez salió en defensa del Congreso y sus leyes pro-crimen.

"AQUÍ ESTÁ TU GENTE" Solo un grupo reducido llora la salida de Dina y clama por su regreso.

Le apagaron las cámaras a Dina y ni pudo despedirse El penoso final de una presidenta ilegítima.

¡DE MAL EN PEOR! José Jerí: el presidente de Perú fiel seguidor de contenido triple X y sexista.

¡Y SUSEL LE RESPONDE! Rosangella Barbarán queda expuesta en plena transmisión en vivo por Tiktok.

PASÓ EN EL PERÚ: Colectivos convocan marcha en Huancayo contra José Jerí y Congreso el 15 de octubre.

Jerí y Rospigliosi no nos representan: el paro continúa Pico a Pico con Mabel Cáceres.

"QUÉ PAÍS TAN RARO" Prensa extranjera revela los antecedentes de José Jerí tras vacancia de Dina.

Tras vacancia de Dina Boluarte, ministro de Agricultura aún cumple funciones en Arequipa.

