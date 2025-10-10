GRABADO el 10-10-2025

¡Y SUSEL LE RESPONDE! Rosangella Barbarán queda expuesta en plena transmisión en vivo por Tiktok

DURAS PALABRAS Durante el debate de las mociones de vacancia contra Dina Boluarte, la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, lanzó duras críticas contra sus colegas y realizó un gesto de desagrado al referirse al congresista Jaime Quito. También mencionó a la parlamentaria Susel Paredes, comentando: "Se juntan con la 'Labubu', que su sueño es ser presidenta, pero ni de la APAFA, porque ni hijos tiene".



Estas declaraciones fueron transmitidas en vivo a través de TikTok, donde Barbarán difundió la sesión del pleno del Congreso. Tras la difusión del video, la congresista Susel Paredes respondió en un podcast, calificando el gesto de Barbarán como "discriminatorio" hacia su colega.



