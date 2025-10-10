GRABADO el 10-10-2025

¡DE MAL EN PEOR! José Jerí: el presidente de Perú fiel seguidor de contenido triple X y sexista

Sale a la luz el pasado de José Jerí en redes sociales: seguía cuentas sobre pornografía y contenido erótico y publicaba comentarios sexistas



Dina Boluarte da la cara tras su vacancia y asegura que no piensa moverse del país: No está en mi más mínimo pensamiento



Presidenta de México no evitó celebrar la vacancia de Dina Boluarte





Desde El Búho pe

¡DE MAL EN PEOR! José Jerí: el presidente de Perú fiel seguidor de contenido triple X y sexista.

¡Y SUSEL LE RESPONDE! Rosangella Barbarán queda expuesta en plena transmisión en vivo por Tiktok.

PASÓ EN EL PERÚ: Colectivos convocan marcha en Huancayo contra José Jerí y Congreso el 15 de octubre.

Jerí y Rospigliosi no nos representan: el paro continúa Pico a Pico con Mabel Cáceres.

"QUÉ PAÍS TAN RARO" Prensa extranjera revela los antecedentes de José Jerí tras vacancia de Dina.

Tras vacancia de Dina Boluarte, ministro de Agricultura aún cumple funciones en Arequipa.

La Libertad: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña.

Ayacucho: Si nos callamos, aceptamos, Asfah defiende protesta ante visita de autoridades.

Cusco: Defensor del Pueblo defiende a Philip Butters y advierte anarquía tras protestas en Juliaca.

Desafíos y oportunidades para la inversión en la Amazonía peruana AGENDA REGIONAL.

¡HISTÓRICO! Dina Boluarte VACADA y un acusado de abuso sexual toma el control del Perú.

¡CASI LLORAN! Así reaccionaron al anuncio de la vacancia de Dina Boluarte: una fiesta en Lima.

El fin de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota vacancia mientras se especula con renuncia.

¡SE ACABÓ! Así se vivió la VACANCIA de Dina Boluarte: gritos, caos y traiciones.

¡LA POLICÍA LLEGA A LA EMBAJADA! Contingente PNP interviene protesta en embajada de Ecuador.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

