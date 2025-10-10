GRABADO el 10-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Colectivos convocan marcha en Huancayo contra José Jerí y Congreso el 15 de octubre

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 10 octubre 2025



AYACUCHO: Presidenta del Asfah exige cárcel para Dina Boluarte y pide a embajadas no otorgarle asilo

JUNÍN: Colectivos convocan marcha en Huancayo contra José Jerí y el Congreso este 15 de octubre

CUSCO: Gobernador de Cusco respalda al nuevo presidente pese a denuncias

LORETO: Gerente deportivo Abel Lobatón invita a la afición a llenar el estadio este 12 de octubre

LA LIBERTAD: El pueblo no aguantaba más, mucho muerto, César Acuña sobre vacancia de Dina Boluarte



¡DE MAL EN PEOR! José Jerí: el presidente de Perú fiel seguidor de contenido triple X y sexista.

¡Y SUSEL LE RESPONDE! Rosangella Barbarán queda expuesta en plena transmisión en vivo por Tiktok.

Jerí y Rospigliosi no nos representan: el paro continúa Pico a Pico con Mabel Cáceres.

"QUÉ PAÍS TAN RARO" Prensa extranjera revela los antecedentes de José Jerí tras vacancia de Dina.

Tras vacancia de Dina Boluarte, ministro de Agricultura aún cumple funciones en Arequipa.

La Libertad: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña.

Ayacucho: Si nos callamos, aceptamos, Asfah defiende protesta ante visita de autoridades.

Cusco: Defensor del Pueblo defiende a Philip Butters y advierte anarquía tras protestas en Juliaca.

Desafíos y oportunidades para la inversión en la Amazonía peruana AGENDA REGIONAL.

¡HISTÓRICO! Dina Boluarte VACADA y un acusado de abuso sexual toma el control del Perú.

¡CASI LLORAN! Así reaccionaron al anuncio de la vacancia de Dina Boluarte: una fiesta en Lima.

El fin de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota vacancia mientras se especula con renuncia.

¡SE ACABÓ! Así se vivió la VACANCIA de Dina Boluarte: gritos, caos y traiciones.

¡LA POLICÍA LLEGA A LA EMBAJADA! Contingente PNP interviene protesta en embajada de Ecuador.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

