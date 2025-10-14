GRABADO el 14-10-2025

¡UN EJEMPLO PARA TODOS! Comunidades indígenas protegen la biodiversidad con economía sostenible

AGENDA REGIONAL Erick Valerio Benavides, presidente de la Asociación para el Manejo y la Conservación de la Reserva Comunal Yanesha (AMARCY), en la región Pasco, destacó que esta reserva es un claro ejemplo del compromiso de los pueblos indígenas con la conservación de la biodiversidad. Además, señaló que las comunidades han logrado impulsar iniciativas productivas sostenibles, entre las que destacan el cultivo, la elaboración artesanal y la comercialización de cacao silvestre.



