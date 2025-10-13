GRABADO el 13-10-2025

Gobernador de Arequipa causa indignación por invitación a presidente en contra de la marcha nacional

El gobernador de Arequipa generó rechazo entre la población tras invitar al presidente José Jerí a visitar la región con el fin de bajarle la llanta a los revoltosos que planean marchar este 15 de octubre. Según declaró, su gestión está totalmente en contra de aquellos a quienes no les interesa el Perú.



Las declaraciones del gobernador han causado indignación entre diversos sectores sociales y colectivos ciudadanos, que consideran inapropiado el tono confrontacional frente a las protestas anunciadas.



Cabe recordar que en Arequipa se desarrollará la décima edición del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), evento que reunirá a destacados representantes del ámbito hispano, incluyendo al Rey Felipe VI de España, autoridades culturales y académicas de renombre. El mismo dia de su inauguración está programada en la capital la marcha en rechazo al presidente Jerí y al Congreso.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

marcha15deoctubre marchanacional noticiasperú josejeri quesevayantodos

Desde El Búho pe

CRECE LA CONVOCATORIA PARA LA MARCHA NACIONAL: se suman regiones del sur y norte del Perú.

¡UN EJEMPLO PARA TODOS! Comunidades indígenas protegen la biodiversidad con economía sostenible.

PASÓ EN EL PERÚ: César Acuña abandona la región por segunda vez para postular a la presidencia.

¿DINA ASUSTADA? Delia Espinoza es restituida como fiscal de la Nación: Adiós a Tomás Gálvez.

Vuelve Delia Espinoza y tiembla Bukele erótico Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Gobernador de Arequipa causa indignación por invitación a presidente en contra de la marcha nacional.

¿CÓMPLICES? Tomás Gálvez salió en defensa del Congreso y sus leyes pro-crimen.

"AQUÍ ESTÁ TU GENTE" Solo un grupo reducido llora la salida de Dina y clama por su regreso.

Le apagaron las cámaras a Dina y ni pudo despedirse El penoso final de una presidenta ilegítima.

¡DE MAL EN PEOR! José Jerí: el presidente de Perú fiel seguidor de contenido triple X y sexista.

¡Y SUSEL LE RESPONDE! Rosangella Barbarán queda expuesta en plena transmisión en vivo por Tiktok.

PASÓ EN EL PERÚ: Colectivos convocan marcha en Huancayo contra José Jerí y Congreso el 15 de octubre.

Jerí y Rospigliosi no nos representan: el paro continúa Pico a Pico con Mabel Cáceres.

"QUÉ PAÍS TAN RARO" Prensa extranjera revela los antecedentes de José Jerí tras vacancia de Dina.

Tras vacancia de Dina Boluarte, ministro de Agricultura aún cumple funciones en Arequipa.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.