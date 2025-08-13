GRABADO el 13-08-2025

El discípulo de GUSTAVO PETRO fue quien colocó la bandera de COLOMBIA en la ISLA CHINERÍA

Tal vez movido por los hilos de su marionetista, un tal Daniel Quintero fue quien el pasado lunes izó la bandera de su país en la peruana isla Chinería. Tan provocador como a quien lambisquea, este desvergonzado adulador de Gustavo Petro difundió ayer en sus redes sociales un video en el que se le ve colocando la bandera colombiana en tierras peruanas, atribuyéndose así esta violación a la integridad territorial y repitiendo la mentirosa narrativa de su presidente de que la isla Santa Rosa es de Colombia.

