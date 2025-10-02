GRABADO el 02-10-2025

¿Qué es la 'Operación Tridente'?: EE.UU. usa bases militares argentinas para entrenar El Comercio

Es una decisión que sacude la política argentina. El presidente Javier Milei firmó el 29 de septiembre un decreto que autoriza la entrada de tropas estadounidenses a territorio argentino para participar en la Operación Tridente, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. Los ejercicios se realizarán en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de otros espacios marítimos y terrestres.



La medida genera polémica porque fue tomada sin aval del Congreso, pese a lo que exige la Constitución. Milei justifica la decisión en una naturaleza excepcional, mientras la oposición denuncia un posible riesgo a la soberanía nacional. El decreto se firma pocos días después de que Donald Trump anunciara un plan de apoyo financiero para Argentina.



Estados Unidos enviará a los Navy SEALs, mientras Argentina participará con comandos anfibios, buzos tácticos, el patrullero oceánico ARA Bouchard y un helicóptero SH-3 Sea King. El gobierno defiende que esta cooperación fortalece las capacidades militares y consolida alianzas internacionales, aunque la controversia sigue creciendo en medio de la crisis económica y política del país.



Argentina Milei OperaciónTridente EjércitoEEUU NoticiasArgentina DonaldTrump NavySEALs CrisisArgentina PolíticaArgentina EjerciciosMilitares



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Milei tropas estadounidenses Argentina

Javier Milei Operación Tridente

ingreso de militares extranjeros Argentina

ejercicios militares EE.UU. Argentina

bases navales Mar del Plata Ushuaia Puerto Belgrano

Navy SEALs en Argentina

polémica por decreto de Milei

crisis económica y política Argentina

debate sobre soberanía nacional

Trump apoyo financiero Argentina

operativos conjuntos Argentina EE.UU.

Comandos Anfibios Argentina

Buzos Tácticos Armada Argentina

patrullero ARA Bouchard

helicóptero Sea King Argentina

polémica internacional Argentina EE.UU.

crisis política en Buenos Aires

cooperación militar Argentina EE.UU.

ejercicios combinados Tridente

decisión polémica Javier Milei

Desde EL COMERCIO

VENTA DE CHIPS SIN CONTROL Y FALTA DE INTELIGENCIA POLICIAL AGRAVAN LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle.

EE.UU. acusa a Gustavo Petro de politizar el proceso de paz en Colombia El Comercio.

Corte Suprema autoriza a Trump a revocar el TPS de 350.000 venezolanos El Comercio.

Venezuela acusa a EE.UU. de agresión armada para imponer cambio de régimen El Comercio.

EXTORSIÓN EN LIMA: ¿MAL USO DE LA POLICÍA? El Comercio.

CONSTRUCCIÓN CIVIL SE UNE CONTRA LA EXTORSIÓN El Comercio.

PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA: CONSTRUCCIÓN CIVIL DENUNCIA 20 AÑOS DE EXTORSIÓN Pasa en la Calle.

EE.UU. ataca buque de narcoterroristas frente a las costas de Venezuela El Comercio.

Capturan a alias Caracas, líder del Tren de Aragua en operativo internacional El Comercio.

JOHANNA VS TONINO ¿HUMOR O ATAQUE? UNO MÁS ENVIVO.

Venezuela denuncia incursión de cazas de EE.UU. cerca de sus costas El Comercio.

Pedro Castillo busca pensión vitalicia de S/15.600 y Congreso apela fallo judicial Mirada de Fondo.

IRL DESDE AV. ABANCAY EN EL PARO DE TRANSPORTISTAS TRAS OLA DE CRÍMENES Pasa en la Calle EN VIVO.

¿Qué es la 'Operación Tridente'?: EE.UU. usa bases militares argentinas para entrenar El Comercio.

¿Por qué México permitió la entrada de Fuerzas Especiales de EE.UU.? El Comercio.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.