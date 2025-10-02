GRABADO el 02-10-2025

¿Qué es la 'Operación Tridente'?: EE.UU. usa bases militares argentinas para entrenar El Comercio

Es una decisión que sacude la política argentina. El presidente Javier Milei firmó el 29 de septiembre un decreto que autoriza la entrada de tropas estadounidenses a territorio argentino para participar en la Operación Tridente, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. Los ejercicios se realizarán en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de otros espacios marítimos y terrestres.

La medida genera polémica porque fue tomada sin aval del Congreso, pese a lo que exige la Constitución. Milei justifica la decisión en una naturaleza excepcional, mientras la oposición denuncia un posible riesgo a la soberanía nacional. El decreto se firma pocos días después de que Donald Trump anunciara un plan de apoyo financiero para Argentina.

Estados Unidos enviará a los Navy SEALs, mientras Argentina participará con comandos anfibios, buzos tácticos, el patrullero oceánico ARA Bouchard y un helicóptero SH-3 Sea King. El gobierno defiende que esta cooperación fortalece las capacidades militares y consolida alianzas internacionales, aunque la controversia sigue creciendo en medio de la crisis económica y política del país.

Argentina Milei OperaciónTridente EjércitoEEUU NoticiasArgentina DonaldTrump NavySEALs CrisisArgentina PolíticaArgentina EjerciciosMilitares

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales
Milei tropas estadounidenses Argentina
Javier Milei Operación Tridente
ingreso de militares extranjeros Argentina
ejercicios militares EE.UU. Argentina
bases navales Mar del Plata Ushuaia Puerto Belgrano
Navy SEALs en Argentina
polémica por decreto de Milei
crisis económica y política Argentina
debate sobre soberanía nacional
Trump apoyo financiero Argentina
operativos conjuntos Argentina EE.UU.
Comandos Anfibios Argentina
Buzos Tácticos Armada Argentina
patrullero ARA Bouchard
helicóptero Sea King Argentina
polémica internacional Argentina EE.UU.
crisis política en Buenos Aires
cooperación militar Argentina EE.UU.
ejercicios combinados Tridente
decisión polémica Javier Milei

Desde EL COMERCIO

VENTA DE CHIPS SIN CONTROL Y FALTA DE INTELIGENCIA POLICIAL AGRAVAN LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle.

EE.UU. acusa a Gustavo Petro de politizar el proceso de paz en Colombia El Comercio.

Corte Suprema autoriza a Trump a revocar el TPS de 350.000 venezolanos El Comercio.

Venezuela acusa a EE.UU. de agresión armada para imponer cambio de régimen El Comercio.

EXTORSIÓN EN LIMA: ¿MAL USO DE LA POLICÍA? El Comercio.

CONSTRUCCIÓN CIVIL SE UNE CONTRA LA EXTORSIÓN El Comercio.

PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA: CONSTRUCCIÓN CIVIL DENUNCIA 20 AÑOS DE EXTORSIÓN Pasa en la Calle.

EE.UU. ataca buque de narcoterroristas frente a las costas de Venezuela El Comercio.

Capturan a alias Caracas, líder del Tren de Aragua en operativo internacional El Comercio.

JOHANNA VS TONINO ¿HUMOR O ATAQUE? UNO MÁS ENVIVO.

Venezuela denuncia incursión de cazas de EE.UU. cerca de sus costas El Comercio.

Pedro Castillo busca pensión vitalicia de S/15.600 y Congreso apela fallo judicial Mirada de Fondo.

IRL DESDE AV. ABANCAY EN EL PARO DE TRANSPORTISTAS TRAS OLA DE CRÍMENES Pasa en la Calle EN VIVO.

¿Qué es la 'Operación Tridente'?: EE.UU. usa bases militares argentinas para entrenar El Comercio.

¿Por qué México permitió la entrada de Fuerzas Especiales de EE.UU.? El Comercio.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

VENTA DE CHIPS SIN CONTROL Y FALTA DE INTELIGENCIA POLICIAL AGRAVAN LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle

video

EE.UU. acusa a Gustavo Petro de politizar el proceso de paz en Colombia El Comercio

video

Corte Suprema autoriza a Trump a revocar el TPS de 350.000 venezolanos El Comercio

video

Venezuela acusa a EE.UU. de agresión armada para imponer cambio de régimen El Comercio

video

EXTORSIÓN EN LIMA: ¿MAL USO DE LA POLICÍA? El Comercio

video

CONSTRUCCIÓN CIVIL SE UNE CONTRA LA EXTORSIÓN El Comercio

video

PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA: CONSTRUCCIÓN CIVIL DENUNCIA 20 AÑOS DE EXTORSIÓN Pasa en la Calle

video

EE.UU. ataca buque de narcoterroristas frente a las costas de Venezuela El Comercio

video

Capturan a alias Caracas, líder del Tren de Aragua en operativo internacional El Comercio

video

JOHANNA VS TONINO ¿HUMOR O ATAQUE? UNO MÁS ENVIVO

video

Venezuela denuncia incursión de cazas de EE.UU. cerca de sus costas El Comercio

video

Pedro Castillo busca pensión vitalicia de S/15.600 y Congreso apela fallo judicial Mirada de Fondo

video

IRL DESDE AV. ABANCAY EN EL PARO DE TRANSPORTISTAS TRAS OLA DE CRÍMENES Pasa en la Calle EN VIVO

video

¿Qué es la 'Operación Tridente'?: EE.UU. usa bases militares argentinas para entrenar El Comercio

video

¿Por qué México permitió la entrada de Fuerzas Especiales de EE.UU.? El Comercio

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 05 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo