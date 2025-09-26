GRABADO el 26-09-2025

Gerente de Seguridad de Chorrillos denuncia amenazas tras desalojo en playa Pescadores

El gerente de Seguridad de la Municipalidad de Chorrillos, Henry Herrera, denunció haber recibido amenazas de muerte tras participar en el desalojo de seudopescadores y comerciantes informales en la playa Pescadores, como parte de un plan para la recuperación de espacios públicos.



Herrera indicó que alrededor del mediodía recibió un mensaje en su teléfono personal en el que lo amenazaban de muerte: Dicen que están esperando que se vaya la policía para atentar, que conocen mi casa según ellos esto les pertenece, detalló.



PIDE GARANTÍA DE VIDA



El funcionario adelantó que presentará la denuncia correspondiente ante la comisaría del sector y solicitará garantías para su integridad.



Según la Municipalidad, algunos de los ocupantes habían utilizado la zona de manera informal durante más de 60 años para estacionamiento de vehículos y venta de alimentos, sin contar con los permisos correspondientes.





