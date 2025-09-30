GRABADO el 30-09-2025

Alcalde de Chorrillos denuncia que malos policías estarían detrás de amenazas en su contra

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, se pronunció tras haber denunciado extorsiones y amenazas de muerte en su contra por parte de criminales, quienes incluso le dejaron un arreglo fúnebre en la puerta de su vivienda.



En entrevista para 24 Horas Mediodía, el burgomaestre indicó que estas amenazas serían de presuntos invasores de terrenos que buscan tomar venganza luego que el Municipio los retiró tras un operativo de recuperación de espacios en la playa La Chira.



POLICÍAS ESTARÍAN OPERANDO CON TRAFICANTES



Asimismo, la autoridad Municipal deslizó la posibilidad de que malos elementos de la Policía Nacional estén detrás de las amenazas en su contra y cooperando contra los traficantes de terrenos, tras tomar conocimiento de que un vehículo del Estado permitió el ingreso de los invasores a la playa La Chira.



"Estaba entrando un carro del Estado (a la playa). Este carro con placa ETF-882, donde adentro había un coronel de la Policía con seguridad del Estado para cuidar a los invasores, abrieron la tranquera y permitieron que entren en la parte de atrás 3 carros que tenían unas placas de concreto para cercar el terreno que ellos querían invadir ... ¿Qué gollería tienen estos traficantes de terrenos que se dan el lujo de venir con un carro del Estado, con seguridad del Estado y con un coronel que estaba dirigiendo esta invasión", cuestionó.





http://ptv.pe/454937



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 30/09/2025



panamericana.pe

Desde 24 Horas

