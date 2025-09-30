GRABADO el 30-09-2025

Presidente de Anitra sobre nuevo paro de transportistas: No hay tintes políticos en la protesta

Tras conocerse que este jueves 2 de octubre se realizará un nuevo paro de transportistas, con el propósito de alzar su voz ante los constantes hechos criminales que se registra en el gremio, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, decidió pronunciarse al respecto.



En declaraciones, Valeriano negó de plano las imputaciones de sus detractores, quienes aseguran que la movilización formaría parte de una futura campaña política. Además, hizo un llamado a todas las personas que conforman el sector.



No podemos quedarnos callados () Nosotros hacemos esa convocatoria que tiene que ser masiva. En estos momentos, no tenemos que hablar de política porque se está luchando por la vida. La única plataforma es la seguridad () No soy partidario, sino dirigente, mencionó.



¿PARTICIPARÁN EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL?



Al confirmarse la participación de más de 70 empresas de transporte público de Lima y Callao, el gremio de transporte interprovincial aún no ha definido si apoyará la movilización, sin embargo, se espera que en las próximas horas un pronunciamiento oficial.





http://ptv.pe/454948



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 30/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

