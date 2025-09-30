GRABADO el 30-09-2025

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

Dile adiós al dolor de rodilla y lumbar con los últimos tratamientos regenerativos.

Huánuco: Partido de fútbol terminó en batalla campal.

Acuña anuncia que APP no apoyará censuras ni interpelaciones: "Somos una bancada sensata".

Presidente de Anitra sobre nuevo paro de transportistas: No hay tintes políticos en la protesta.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Cardenal Castillo sobre protestas de la Generación Z: Tienen mucho que decirle a la humanidad.

Morgan Quero minimiza para de transportistas: "¿Están seguros que va a haber un paro este jueves?".

Nueva sede de emergencias 911 integrará PNP, Bomberos y SAMU en Chorrillos.

Villa El Salvador: padres denuncian muerte de bebé dentro de hospital de emergencias.

Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante protestas en Lima.

Bagua: Requisitoriado logra huir de 4 policías tras ser detenido.

Dina Boluarte envía mensaje a la Generación Z: No se dejen manipular por los que odian la patria.

Vladimiro Montesinos y terroristas Polay Campos, Feliciano y Artemio irán al penal Ancón II.

Trujillo: Detienen a 27 personas, entre ellos dos policías vinculadas a extorsión y sicariato.

Alcalde de Chorrillos denuncia que malos policías estarían detrás de amenazas en su contra.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

