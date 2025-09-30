GRABADO el 30-09-2025

Cardenal Castillo sobre protestas de la Generación Z: Tienen mucho que decirle a la humanidad

En medio de las protestas que se realizaron estos dos últimos fines de semana en el Centro de Lima por la Generación Z, el cardenal Carlos Castillo decidió pronunciarse sobre las manifestaciones que concentró a miles de ciudadanos.



Durante sus declaraciones, el religioso respaldó las manifestaciones asegurando que los protestantes no tienen que calificarlas como criminales, ya que, solo buscan alzar su voz de protesta por los hechos lamentables que suceden en el territorio nacionales.



Y estos signos que estamos viendo en nuestras calles no son motivo para decir: Esta gente, terrorista. No, no, no, aquí no hay terroristas, aquí hay personas con derechos, con dignidad. Y nuestros jóvenes, por más que sean llamados Generación Z, tienen mucho que decirle a la humanidad. Son la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario: esperanza. Vamos a decir esperanza con Z, mencionó.



¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LA SITUACIÓN?



Aunque no quiso nombrar a Dina Boluarte por la situación que atraviesa la población a manos de la delincuencia, el cardenal Carlos Castillo decidió enviar un mensaje a los responsables por lo que acontece en el Perú. Estamos ahora violando producto de la incertidumbre en la que estamos y de la irresponsabilidad de quien tiene que poner orden.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

