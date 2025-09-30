GRABADO el 30-09-2025

Bagua: Requisitoriado logra huir de 4 policías tras ser detenido

Desde 24 Horas

Dile adiós al dolor de rodilla y lumbar con los últimos tratamientos regenerativos.

Huánuco: Partido de fútbol terminó en batalla campal.

Acuña anuncia que APP no apoyará censuras ni interpelaciones: "Somos una bancada sensata".

Presidente de Anitra sobre nuevo paro de transportistas: No hay tintes políticos en la protesta.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Cardenal Castillo sobre protestas de la Generación Z: Tienen mucho que decirle a la humanidad.

Morgan Quero minimiza para de transportistas: "¿Están seguros que va a haber un paro este jueves?".

Nueva sede de emergencias 911 integrará PNP, Bomberos y SAMU en Chorrillos.

Villa El Salvador: padres denuncian muerte de bebé dentro de hospital de emergencias.

Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante protestas en Lima.

Bagua: Requisitoriado logra huir de 4 policías tras ser detenido.

Dina Boluarte envía mensaje a la Generación Z: No se dejen manipular por los que odian la patria.

Vladimiro Montesinos y terroristas Polay Campos, Feliciano y Artemio irán al penal Ancón II.

Trujillo: Detienen a 27 personas, entre ellos dos policías vinculadas a extorsión y sicariato.

Alcalde de Chorrillos denuncia que malos policías estarían detrás de amenazas en su contra.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.