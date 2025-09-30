GRABADO el 30-09-2025

Vladimiro Montesinos y terroristas Polay Campos, Feliciano y Artemio irán al penal Ancón II

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, anunció el traslado de los internos recluidos en la Base Naval del Callao al penal Ancón II, ante el vencimiento del convenio con la Marina de Guerra del Perú.



Entre los reclusos que serán trasladados se encuentra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, condenado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Completan la lista los excabecillas de Sendero Luminoso Óscar Ramírez Durand ('Feliciano') y Florindo Eleuterio Flores Hala ('Artemio'), además del excabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos.



A través de su cuenta institucional en X (antes Twitter), el INPE precisó que todos ellos cumplen condena bajo un régimen del CEREC DS N. 024-2001-JUS, que "garantiza vigilancia permanente y control de cada uno de sus movimientos, las 24 horas del día".



Régimen continuará aplicándose en Ancón II



El instituto detalló que este régimen "continuará aplicándose en Ancón II para asegurar la disciplina penitenciaria". La decisión se da en un contexto donde el INPE busca "reafirmar el principio de autoridad y responder a la demanda ciudadana de seguridad", según señaló la institución.



Cierre de base y otros recluidos en Ancón II



Previamente, Paredes anunció en entrevista con Exitosa Noticias que el penal de la Base Naval del Callao cerrará el próximo 12 de enero de 2026, lo que obliga al traslado de los reclusos. El presidente del INPE recordó que en el penal Ancón II ya se encuentran recluidos ministros y altas exautoridades del Estado, lo que hace factible el traslado de estos internos.

Desde 24 Horas

Dile adiós al dolor de rodilla y lumbar con los últimos tratamientos regenerativos.

Huánuco: Partido de fútbol terminó en batalla campal.

Acuña anuncia que APP no apoyará censuras ni interpelaciones: "Somos una bancada sensata".

Presidente de Anitra sobre nuevo paro de transportistas: No hay tintes políticos en la protesta.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Cardenal Castillo sobre protestas de la Generación Z: Tienen mucho que decirle a la humanidad.

Morgan Quero minimiza para de transportistas: "¿Están seguros que va a haber un paro este jueves?".

Nueva sede de emergencias 911 integrará PNP, Bomberos y SAMU en Chorrillos.

Villa El Salvador: padres denuncian muerte de bebé dentro de hospital de emergencias.

Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante protestas en Lima.

Bagua: Requisitoriado logra huir de 4 policías tras ser detenido.

Dina Boluarte envía mensaje a la Generación Z: No se dejen manipular por los que odian la patria.

Vladimiro Montesinos y terroristas Polay Campos, Feliciano y Artemio irán al penal Ancón II.

Trujillo: Detienen a 27 personas, entre ellos dos policías vinculadas a extorsión y sicariato.

Alcalde de Chorrillos denuncia que malos policías estarían detrás de amenazas en su contra.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.