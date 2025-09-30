GRABADO el 30-09-2025

Dina Boluarte envía mensaje a la Generación Z: No se dejen manipular por los que odian la patria

Luego de que el último fin de semana se registrara dos movilizaciones encabezadas por la Generación Z en el Centro de Lima, Dina Boluarte decidió pronunciarse sobre lo acontecido y envió un mensaje a las jóvenes que se hicieron presente en las protestas.



Durante una actividad oficial en Puente Piedra, la mandataria hizo un llamado a los ciudadanos que salen a manifestarse a las calles de la capital para que no hagan caso a las personas que buscan generar un caos en el territorio nacional.



Queridos jóvenes y estudiantes no se dejen manipular por aquellos que odian la patria, pero no salgan a dar malos ejemplos, a sus hijos, hermanos y vecinos, destrozando los bienes públicos y privados, comentó la jefa de Estado.



HABRÍAN INFILTRADOS EN LAS MANIFESTACIONES



El nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, mencionó que dentro de las manifestaciones que se vienen realizando en Lima, existen personas infiltradas que buscan que se generen muertes.





Ingresa a http://ptv.pe/454939 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 30/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Dile adiós al dolor de rodilla y lumbar con los últimos tratamientos regenerativos.

Huánuco: Partido de fútbol terminó en batalla campal.

Acuña anuncia que APP no apoyará censuras ni interpelaciones: "Somos una bancada sensata".

Presidente de Anitra sobre nuevo paro de transportistas: No hay tintes políticos en la protesta.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Cardenal Castillo sobre protestas de la Generación Z: Tienen mucho que decirle a la humanidad.

Morgan Quero minimiza para de transportistas: "¿Están seguros que va a haber un paro este jueves?".

Nueva sede de emergencias 911 integrará PNP, Bomberos y SAMU en Chorrillos.

Villa El Salvador: padres denuncian muerte de bebé dentro de hospital de emergencias.

Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante protestas en Lima.

Bagua: Requisitoriado logra huir de 4 policías tras ser detenido.

Dina Boluarte envía mensaje a la Generación Z: No se dejen manipular por los que odian la patria.

Vladimiro Montesinos y terroristas Polay Campos, Feliciano y Artemio irán al penal Ancón II.

Trujillo: Detienen a 27 personas, entre ellos dos policías vinculadas a extorsión y sicariato.

Alcalde de Chorrillos denuncia que malos policías estarían detrás de amenazas en su contra.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.